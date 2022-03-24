Автомобильный портал Motorpage
24 мар 2022

Honda представила Civic для Европы.

Honda представила Civic для Европы.
Автор фото: фирма-производитель
Если вам кажется, что европейский, американский и японский "Цивики" схожи между собой,то это большое заблуждение. Моторная гамма для каждого рынка своя, да и внешне машины будут отличаться.
 
Так, в странах Евросоюза машину предложат лишь в кузове хэтчбек, тогда как у американских и японских клиентов есть возможность выбрать и седан. Силовая установка одна - 186-сильный гибрид на основе атмосферного двухлитрового мотора. В качестве коробки передач используется вариатор. Альтернативы в виде 6-ступенчатой механики в Европе не будет.
 
Сам гибрид работает по следующей схеме: 
на небольших скоростях и в городском режиме в движение машину приводит тяговый электромотор. При резком ускорении включается ДВС. При езде на трассах за городом электродвигатель отключается — и машина едет только за счет ДВС.  Максимальная скорость составляет 180 километров в час, а разгон до сотни занимает девять секунд

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Honda HR-V RS (2022)

Представлен заряженный Honda HR-V

24 марта 2022
Honda CR-V

Раскрыта внешность нового Honda CR-V

21 февраля 2022
Honda Pilot 2019 Снова в полет

Модельная линейка Honda в России сократилась до одной модели

18 ноября 2021

В Honda представили кроссовер для развивающихся стран

12 ноября 2021
Honda Civic Si (2022)

В Honda представили «драйверский» Civic

20 октября 2021

Honda представила свои автомобили с совершенным автопилотом

13 октября 2021

 Новости Honda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Niva Legend - lada niva legend bronto (2021) свой в… колее от грузовиков Тест драйв
23 марта 2022

Lada Niva Legend
"Свой в… колее от грузовиков"
Chevrolet TrailBlazer - chevrolet trailblazer (2021) три, семь, девять – магия цифр
Тест драйв
21 марта 2022

Chevrolet TrailBlazer
"Три, семь, девять – магия цифр Chevrolet Trailblazer"
Toyota Camry - toyota camry (2021) за что его так любят?
Тест драйв
18 марта 2022

Toyota Camry
"За что его так любят?"
Volkswagen Taos, KIA Seltos - сравнительный тест kia seltos и volkswagen taos толкотня в проулке
Сравнительный тест
15 марта 2022

Volkswagen Taos, KIA Seltos
"Толкотня в проулке"

Написано новостей:

3 0 2 9 0