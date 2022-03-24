Honda представила Civic для Европы.

Если вам кажется, что европейский, американский и японский "Цивики" схожи между собой,то это большое заблуждение. Моторная гамма для каждого рынка своя, да и внешне машины будут отличаться.

Так, в странах Евросоюза машину предложат лишь в кузове хэтчбек, тогда как у американских и японских клиентов есть возможность выбрать и седан. Силовая установка одна - 186-сильный гибрид на основе атмосферного двухлитрового мотора. В качестве коробки передач используется вариатор. Альтернативы в виде 6-ступенчатой механики в Европе не будет.

Сам гибрид работает по следующей схеме:

на небольших скоростях и в городском режиме в движение машину приводит тяговый электромотор. При резком ускорении включается ДВС. При езде на трассах за городом электродвигатель отключается — и машина едет только за счет ДВС. Максимальная скорость составляет 180 километров в час, а разгон до сотни занимает девять секунд