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15 июн 2022

Honda представила электрический самокат

Honda представила электрический самокат
Автор фото: фирма-производитель

Автопроизводители часто строят нетипичный для своей области транспорт. Так, к примеру, у компании Porsche есть собственная линейка велосипедов, а японский концерн Honda недавно представил электрический самокат

Собственно, о нем и пойдет сегодня речь.  Итак, перед вами Stremio 1 – электрический трехколесный самокат. Мощность двигателя не сообщается, зато известно, что максимальная скорость составляет тридцать километров в час, запас хода здесь –  от 15 до 30 километров в зависимости от нагрузки. Интересное решение – батарея здесь вмонтирована в рулевую колонку, хотя обычно ее крепят под платформой.

Надо сказать, что Stremio станет отдельным суббрендом, под которым будут продаваться и другие средства индивидуальной мобильности, включая гироскутеры, моноколеса, и электрические велосипеды.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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