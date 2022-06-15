Honda представила электрический самокат

Автопроизводители часто строят нетипичный для своей области транспорт. Так, к примеру, у компании Porsche есть собственная линейка велосипедов, а японский концерн Honda недавно представил электрический самокат

Собственно, о нем и пойдет сегодня речь. Итак, перед вами Stremio 1 – электрический трехколесный самокат. Мощность двигателя не сообщается, зато известно, что максимальная скорость составляет тридцать километров в час, запас хода здесь – от 15 до 30 километров в зависимости от нагрузки. Интересное решение – батарея здесь вмонтирована в рулевую колонку, хотя обычно ее крепят под платформой.

Надо сказать, что Stremio станет отдельным суббрендом, под которым будут продаваться и другие средства индивидуальной мобильности, включая гироскутеры, моноколеса, и электрические велосипеды.