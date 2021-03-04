Honda представился автопилот третьего уровня

Японцы стали первыми в мире, кто стал устанавливать эту систему на серийные автомобили.

Концерн объявил о старте продаж седана Legend с автопилотом третьего уровня. Как он устроен? Вся система построена на основе комплекса датчиков кругового обзора, искусственного интеллекта и навигации. Есть функции удержания полосы, адаптивный круиз-контроль, и функция автоматического перестроения.

В итоге машина может преспокойно ехать самостоятельно по магистралям и обгонять других водителей. Причем в последнем случае, машина сделает это либо по сигналу водителя, когда тот включит сигнал поворота, либо сама - увидев перед собой автомобиль, который двигается с малой скоростью. Впрочем машина будет постоянно сигнализировать водителю о том, что тот водителем и является, например, передавая вибрации на ремень безопасности. Если водитель не подаст какого-либо сигнала, то машина замедлится и остановится.