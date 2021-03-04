Автомобильный портал Motorpage
4 мар 2021

Honda представился автопилот третьего уровня

Honda представился автопилот третьего уровня
Автор фото: фирма-производитель

Японцы стали первыми в мире, кто стал устанавливать эту систему на серийные автомобили.

Концерн объявил о старте продаж седана Legend с автопилотом третьего уровня. Как он устроен?  Вся система построена на  основе комплекса датчиков кругового обзора, искусственного интеллекта  и навигации. Есть функции удержания полосы, адаптивный круиз-контроль, и функция автоматического перестроения.

В итоге машина может преспокойно ехать самостоятельно по магистралям и обгонять других водителей. Причем в последнем случае, машина сделает это либо по сигналу водителя, когда тот включит сигнал поворота, либо сама - увидев перед собой автомобиль, который двигается с малой скоростью. Впрочем машина будет постоянно сигнализировать водителю о том, что тот водителем и является, например, передавая вибрации на ремень безопасности. Если водитель не подаст какого-либо сигнала, то  машина замедлится и остановится.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Новую Honda CR-V запечатлели на тестах

01 марта 2021
Honda HR-V (2022)

Honda HR-V рассекречен

18 февраля 2021

Раскрыт облик Honda HR-V

10 февраля 2021

В Honda анонсировали появление нового HR-V

18 января 2021
Honda N-ONE 2013 вид сбоку

В Honda представили противовирусную маску для автомобиля

03 января 2021

Honda уходит из России

30 декабря 2020

 Новости Honda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Tugella - geely tugella (2020) интеллектуально полный Тест драйв
04 марта 2021

Geely Tugella
"Интеллектуально полный"
Skoda Octavia - skoda octavia (2020) на свидании вслепую
Тест драйв
01 марта 2021

Skoda Octavia
"На свидании вслепую Skoda Octavia легко «разведет» любого жениха"
Lexus RX - lexus rx (2020) оправдание существования
Тест драйв
26 февраля 2021

Lexus RX
"Оправдание существования"
Honda CR-V, Mazda CX-5 - сравнительный тест honda cr-v и mazda cx-5 почему honda cr-v уходит с рынка, а mazda cx-5 остается
Сравнительный тест
15 февраля 2021

Honda CR-V, Mazda CX-5
"Почему Honda CR-V уходит с рынка, а Mazda CX-5 остается"

Написано новостей:

2 7 8 0 2