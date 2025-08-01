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1 авг 2025

Honda Prelude в новой генерации станет гибридом

Honda Prelude в новой генерации станет гибридом
Автор фото: фирма-производитель

Honda официально анонсировала дату премьеры нового спорткупе Prelude, которая состоится в сентябре 2025 года

Новый Prelude разработан под руководством креативного директора Хидеаки Учино, который при создании автомобиля черпал вдохновение у безмоторных планеров. Благодаря этому модель получила динамичный профиль, низкий нос, вытянутые к колесным аркам LED-фары и узкую радиаторную решетку. Особое внимание привлекают 19-дюймовые черные колесные диски и синие тормозные суппорты. Салон примерно такой же, как у Honda Civic и Acura Integra, но с оригинальной двухцветной отделкой (черно-белой или черно-синей).

Новый Honda Prelude получил неподзаряжаемую гибридную силовую установку e:HEV с 2,0-литровым мотором и двумя электродвигателями. Комплектоваться модель будет системой Honda S+ Shift, которая с помощью саундрека имитирует работу механической коробки передач.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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