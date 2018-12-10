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10 дек 2018

Honda создала новый тип аккумуляторов для электромобилей

Honda создала новый тип аккумуляторов для электромобилей
Автор фото: фирма-производитель

Исследователи компании научились создавать батареи с высокой плотностью хранения заряда и низкой рабочей температурой

Речь идет о фторид-ионных аккумуляторах. По словам  главного научного сотрудника Института исследований Honda Кристофера Брукса, новые источники энергии предлагают новый химический состав с плотностью хранения заряда в десять раз больше, чем у нынешних литий-ионных батарей. Кроме того, фторид-ионные аккумуляторы не подвержены перегреву, а добыча сырья для таких батарей на так разрушительна для окружающей среды.

Некоторые могут заметить, что такие аккумуляторы существуют уже давно. Да, это так. Единственное уточнение - все они работают  в высоких температурных режимах (примерно 150 градусов по Цельсию). Однако исследователям Honda удалось создать  химически стабильный, жидкий электролит с высокой проводимостью ионов фтора и широким рабочим напряжением, что, собственно, и обеспечивает функционирование при низких температурах. В Honda рассчитывают, что в будущем батареи, созданные на основе этих разработок, можно будет использовать в автомобилях, а также различной силовой технике.

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