Honda создала новый тип аккумуляторов для электромобилей

Исследователи компании научились создавать батареи с высокой плотностью хранения заряда и низкой рабочей температурой

Речь идет о фторид-ионных аккумуляторах. По словам главного научного сотрудника Института исследований Honda Кристофера Брукса, новые источники энергии предлагают новый химический состав с плотностью хранения заряда в десять раз больше, чем у нынешних литий-ионных батарей. Кроме того, фторид-ионные аккумуляторы не подвержены перегреву, а добыча сырья для таких батарей на так разрушительна для окружающей среды.

Некоторые могут заметить, что такие аккумуляторы существуют уже давно. Да, это так. Единственное уточнение - все они работают в высоких температурных режимах (примерно 150 градусов по Цельсию). Однако исследователям Honda удалось создать химически стабильный, жидкий электролит с высокой проводимостью ионов фтора и широким рабочим напряжением, что, собственно, и обеспечивает функционирование при низких температурах. В Honda рассчитывают, что в будущем батареи, созданные на основе этих разработок, можно будет использовать в автомобилях, а также различной силовой технике.