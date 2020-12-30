Honda уходит из России

Да, читатели Motorpage, к сожалению, это случилось, но есть два важных фактора, ведь уходит-то марка не полностью!

Да, вы правильно услышали, марка ликвидирует лишь свое автомобильное представительство – мотоциклетная и промышленная техника останется. Строго говоря, о ликвидации автомобильного присутствия в нашей стране говорить тоже нельзя – сервис и послепродажное обслуживание клиентов останутся действующими.

Продажи, кстати, прекратятся не резко, поставки машин прекратятся только в 2022 году. Напомним, что на российском рынке марка представлена двумя моделями – CR-V и Pilot. По последнему отчету АЕБ, за ноябрь компанией в России было продано всего 57 машин.