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4 май 2023

Honda выпустит конкурента Creta

Honda выпустит конкурента Creta
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн обнародовал название новой модели бюджетного кроссовера, создаваемого для продажи в развивающихся странах

Премьера машины состоится только через месяц, но характеристики Elevate (наименование) уже известны. Новинку построят на той же платформе, что и хэтчбек Honda City – под капотом будет располагаться полуторалитровый «атмосферник», который развивает 120 лошадиных сил.  Коробка передач – 5-ступенчатая «механика». Чуть позже в продаже появятся и гибридные модификации.

Внешность автомобиля не известна, но недавно Autocar опубликовал коллаж с предполагаемым изображением будущей новинки — у нее будет высокий кузов и короткие передние свесы.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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