Honda выпустит конкурента Creta

Японский концерн обнародовал название новой модели бюджетного кроссовера, создаваемого для продажи в развивающихся странах

Премьера машины состоится только через месяц, но характеристики Elevate (наименование) уже известны. Новинку построят на той же платформе, что и хэтчбек Honda City – под капотом будет располагаться полуторалитровый «атмосферник», который развивает 120 лошадиных сил. Коробка передач – 5-ступенчатая «механика». Чуть позже в продаже появятся и гибридные модификации.

Внешность автомобиля не известна, но недавно Autocar опубликовал коллаж с предполагаемым изображением будущей новинки — у нее будет высокий кузов и короткие передние свесы.