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1 окт 2021

Honda возродила модель Integra

Honda возродила модель Integra
Автор фото: фирма-производитель

Не ищите здесь ничего уникального – перед нами лишь перелицованный Civic. Впрочем, так исторически сложилось

Да, Integra, по большому счету, всегда была перелицованной и более дорогой версией «Цивика». Оригинальный автомобиль с таким именем выпускали в США с 1985 по 2006 год. Собственно, нынешняя Integra тоже является переделанным Civic одиннадцатого поколения. Все отличия заключаются в бамперах, матричных светодиодных фарах, задних фонарях с L-образными элементами, а также 18-дюймовых колесах особого дизайна.

Интерьер же будет полностью заимствован у донора, собственно, как и вся техническая начинка. Под капотом расположится полуторалитровый турбо-мотор VTEC, который развивает 182 лошадиные силы и 240 Нм крутящего момента. Впрочем, это лишь инсайдерская информация, производитель пока содержит в секрете данные о силовой установке.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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