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16 сен 2022

Honda WR-V провалила краш-тесты

Honda WR-V провалила краш-тесты
Автор фото: фирма-производитель

Независимая организация Latin NCAP провела краш-тесты двух популярных на южноамериканском рынке автомобилей — это недорогие субкомпактные кроссоверы Honda WR-V и Volkswagen Nivus.

Прежде чем перейти к результатам испытаний поговорим об их структуре. Итак, всего проводится три заезда. В рамках первого на скорости 64 километра в час производится удар о неподвижный барьер. Во втором – в тестируемый автомобиль на скорости 50 километров в час въезжает специальная тележка, которая имитирует другой автомобиль и боковой удар. В третьем заезде происходит боковой удар о столб на скорости в 30 километров в час.

В итоге японский кроссовер показал себя далеко не с лучшей стороны - тесты показали, что ремни безопасности не соответствуют правилам ООН и Latin NCAP и не удерживают надежно пассажиров. Боковой краш-тест высветил, что кроссоверу не хватает боковых подушек безопасности, потому что в местной спецификации автомобиль может быть оснащен, максимум, двумя подушками безопасности. В итоге автомобиль получил лишь одну звезду из пяти.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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