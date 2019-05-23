Электрокары Honda и GM позволят владельцам заработать

Компании Honda и General Motors запустили исследовательский проект в области взаимодействия электромобилей и «умных электросетей» будущего.

Издание Nikkei Asian Review сообщает, что в рамках проекта партнеры хотят разработать способы получения информации о взаимодействии машин с электросетями. Это позволит владельцам электрокаров получать вознаграждение за накопление энергии в батареях и её последующую отдачу в общую сеть. Исследование проведут в рамках инициативы Mobility Open Blockchain Initiative, которую курирует международный консорциум автопроизводителей и IT-компаний.

Предполагается, что «умные электросети» будут использовать возобновляемые источники энергии, которые не всегда стабильны. Электромобили помогут решить эту проблему и сгладить провалы и перебои в подаче электроэнергии. Любопытно, что Honda и GM сотрудничают уже не первый год, например, компании работают над топливными элементами следующего поколения, технологиями хранения водорода и беспилотниками. Недавно компании заявили, что также будут вместе разрабатывать батареи повышенной емкости для электрокаров.