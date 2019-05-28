Автомобильный портал Motorpage
28 май 2019

Электромобиль Honda потерял зеркала

Электромобиль Honda потерял зеркала
Автор фото: фирма-производитель

 Японский концерн подтвердил, что новый компактный электромобиль Honda e не будет оснащаться боковыми зеркалами заднего вида. Их заменят камеры и мониторы.

По словам инженеров Хонды, миниатюрные камеры позволяют снизить аэродинамическое сопротивление на 90% в сравнении с обычными зеркалами. В конечном итоге это повысит общую эффективность автомобиля на 3,8%. Судя по всему, именно на такую величину упадет расход топлива (в данном случае — энергии АКБ) за счет данного новшества.

Важно отметить, что камеры смогут работать в двух режимах: нормальном и с более широким углом обзора. Во втором случае удастся сократить «слепые» зоны минимум на 10% в сравнении с зеркалами. Специальное водоотталкивающее покрытие линзы будет предотвращать попадание воды и грязи на объектив камер. Между тем, "фишку" с электронными зеркалами уже применяют на некоторых автомобилях. В частности, она предлагается для седана Lexus ES и электрического кроссовера Audi E-tron.

 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Drom, Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Honda NSX Type R дебютирует осенью

28 мая 2019
Honda Civic Type R OveRland

Honda Civic стала внедорожником

27 мая 2019

Электрокары Honda и GM позволят владельцам заработать

23 мая 2019

Honda открыла предзаказ на свой электрический хэтчбек

21 мая 2019
Honda Civic Type R из Lego

Новую Honda Civic Type R построили в полном размере из Lego

24 апреля 2019

Honda Jazz лишится традиционных двигателей

01 апреля 2019

 Новости Honda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Murano - не верьте внешности nissan murano 2019, он куда круче, чем вам кажется Тест драйв
27 мая 2019

Nissan Murano
"Не верьте внешности Nissan Murano, он куда круче, чем вам кажется"
Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 2019 «я гимназистка седьмого класса...»
Тест драйв
24 мая 2019

Chery Tiggo 7
"«Я гимназистка седьмого класса...»"
Hyundai Genesis G70 - прошел ли genesis g70 2019 тест на премиальность нашими дорогами?
Тест драйв
22 мая 2019

Hyundai Genesis G70
"Прошел ли Genesis G70 тест на премиальность нашими дорогами?"
Hyundai Santa Fe, Renault Koleos - hyundai santa fe и renault koleos: внешность имеет значение
Сравнительный тест
14 мая 2019

Hyundai Santa Fe, Renault Koleos
"Hyundai Santa Fe и Renault Koleos: внешность имеет значение"

Написано новостей:

2 3 4 5 0