Электромобиль Honda потерял зеркала

Японский концерн подтвердил, что новый компактный электромобиль Honda e не будет оснащаться боковыми зеркалами заднего вида. Их заменят камеры и мониторы.

По словам инженеров Хонды, миниатюрные камеры позволяют снизить аэродинамическое сопротивление на 90% в сравнении с обычными зеркалами. В конечном итоге это повысит общую эффективность автомобиля на 3,8%. Судя по всему, именно на такую величину упадет расход топлива (в данном случае — энергии АКБ) за счет данного новшества.

Важно отметить, что камеры смогут работать в двух режимах: нормальном и с более широким углом обзора. Во втором случае удастся сократить «слепые» зоны минимум на 10% в сравнении с зеркалами. Специальное водоотталкивающее покрытие линзы будет предотвращать попадание воды и грязи на объектив камер. Между тем, "фишку" с электронными зеркалами уже применяют на некоторых автомобилях. В частности, она предлагается для седана Lexus ES и электрического кроссовера Audi E-tron.