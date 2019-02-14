Автомобильный портал Motorpage
14 фев 2019

Мимикрия пикапов

Мимикрия пикапов
Автор фото: фирма-производитель

Команда из тринадцати студентов Туринского отделения Европейского Института Дизайна (IED) разработала для Honda компактный электрический пикап Tomo. Постройкой полноразмерного прототипа машины займется инжиниринговая фирма EDAG Italia

Самое интересное, что Tomo, именно так называется автомобиль, будет представлен на автосалоне в Женеве. Перед создателями стояла задача придумать идеальный автомобиль для молодежи на ближайшие шесть лет — своеобразный гаджет на колесах в практичном кузове и с электрической силовой установкой.  Название "Tomo" можно перевести как "друг". И если углубиться немного в технические подробности, то такой выбор названия становится очевидным.

Дело в том, что автомобиль напоминает маленького, но верного зверька. При длине всего в 4 метра, он отлично впишется в городской ландшафт, однако на автомобиле можно выехать и «на пленэр», куда-нибудь к пляжу, так как Tomo обладает  полноценной грузовой платформой. Ее  очень удачно скрыли боковыми панелями кузова, так что, поначалу, разглядеть сложно. О технической начинке будущего хондовского электрокара пока ничего неизвестно, зато есть некоторые детали  внутреннего убранства. По словам разработчиков, электропикап оснастят в духе последних тенденций: «виртуальная» приборка, большое количество экранов и полезной «технической» начинки.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
110km.ru, Колеса

Комментарии к новости

Последние новости

...
Honda Urban

Honda покажут новый электрокар в Женеве

23 января 2019
Honda Urban EV

Ретро-хэтчбеков Honda не хватит на всех

14 января 2019
Honda Civic Wagon (EF)

Когда Civic нуждается в мощности

29 декабря 2018

Если ребенок твой плачет, купи ему Honda NSX

27 декабря 2018
Honda Pilot 2019

Новый "Пилот" приедет в Россию в следующем году

18 декабря 2018

Honda создала новый тип аккумуляторов для электромобилей

10 декабря 2018

 Новости Honda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Ford EcoSport - ford ecosport 2018 небанальный дизайн и спортивные повадки сделали ford ecosport любимцем женщин Тест драйв
13 февраля 2019

Ford EcoSport
"Небанальный дизайн и спортивные повадки сделали Ford Ecosport любимцем женщин"
Lexus LX - lexus lx 2016 инвестиция в движимость
Тест драйв
08 февраля 2019

Lexus LX
"Lexus LX 570: инвестиция в движимость"
Lada Vesta - lada vesta sport 2019 – атлет или горожанин из фитнес-клуба?
Тест драйв
06 февраля 2019

Lada Vesta
"Lada Vesta Sport – атлет или горожанин из фитнес-клуба?"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 машина времени
Автопутешествия
03 февраля 2019

Mitsubishi Eclipse Cross
"Машина времени"

Написано новостей:

2 2 7 8 5