Мимикрия пикапов

Команда из тринадцати студентов Туринского отделения Европейского Института Дизайна (IED) разработала для Honda компактный электрический пикап Tomo. Постройкой полноразмерного прототипа машины займется инжиниринговая фирма EDAG Italia

Самое интересное, что Tomo, именно так называется автомобиль, будет представлен на автосалоне в Женеве. Перед создателями стояла задача придумать идеальный автомобиль для молодежи на ближайшие шесть лет — своеобразный гаджет на колесах в практичном кузове и с электрической силовой установкой. Название "Tomo" можно перевести как "друг". И если углубиться немного в технические подробности, то такой выбор названия становится очевидным.

Дело в том, что автомобиль напоминает маленького, но верного зверька. При длине всего в 4 метра, он отлично впишется в городской ландшафт, однако на автомобиле можно выехать и «на пленэр», куда-нибудь к пляжу, так как Tomo обладает полноценной грузовой платформой. Ее очень удачно скрыли боковыми панелями кузова, так что, поначалу, разглядеть сложно. О технической начинке будущего хондовского электрокара пока ничего неизвестно, зато есть некоторые детали внутреннего убранства. По словам разработчиков, электропикап оснастят в духе последних тенденций: «виртуальная» приборка, большое количество экранов и полезной «технической» начинки.