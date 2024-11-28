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28 ноя 2024

На российском рынке официально появится Honda Vezel

На российском рынке официально появится Honda Vezel
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер Honda Vezel второго поколения (с 2021 года) официально появится в России. Модель, созданная для китайского рынка, будет продаваться у нас за 3,9 млн. рублей

Vezel (на других рынках также известен, как HR-V) - это компактный кроссовер длиной - 4380 мм., шириной - 1790 мм., высотой - 1590 мм. и колесной базой в 2610 мм. Внутри 5 посадочных мест, а объем багажного отделения - 1289 л. при сложенном заднем ряде. Примечательно, что данная модель сохранила фирменную “фишку” откидных сидушек заднего дивана, чтобы уместить на втором ряду крупный вертикальный груз.

У нас Honda Vezel будет предложен с единственным 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 124 л.с. и 145 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает вариатор, который передает тягу исключительно на передние колеса.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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