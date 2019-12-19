Honda планирует летом 2020 года вывести на японский рынок люксовый седан Legend с продвинутой системой автономного управления на загруженных магистралях.

Технология, которую собирается внедрить Honda, позволит водителю не только убрать руки с руля и ногу с педалей, но и вообще отвлечься от дороги в условиях плотного движения на скоростной трассе и отдохнуть от изнуряющей поездки. Если возникнет непредвиденная ситуация либо когда закончится участок с плотным потоком, система подаст звуковой сигнал, означающий, что требуется участие водителя.

Любопытно, что по международной классификации беспилотного транспорта, эта технология соответствует третьему уровню. В Японии Legend станет первым серийным автомобилем такого уровня автономности. Между тем выход такого автомобиля не случаен. Дело в том, что весной будущего года в японский закон о дорожном движении внесут поправки, разрешающие использование беспилотного транспорта на дорогах общественного пользования. Ожидается, что начиная с этого момента будет расти конкуренция среди разработок в данной сфере