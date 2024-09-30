Новый гибридный Honda Prelude получит “механику”

Японская компания Honda готовит к возрождению купе Prelude. Пока есть только концепт того, как будет выглядеть автомобиль, но о технических характеристиках еще не сообщалось. Судя по последним данным, автомобиль получит гибридную силовую установку и будет комплектоваться механической коробкой передач

Вероятно, речь идет о гибридной системе от актуального Honda Civic. Она включает 2,0-литровый мотор и один или два электродвигателя. При этом стандартный “Цивик” комплектуется вариатором, а механической коробки в гамме нет. В связи с этим, “механику” могут позаимствовать у недавно дебютировавшего Civic RS, а подвеску возьмут от Civic Si.

Таким образом, Honda постарается передать спортивный дух модели Prelude. Однако информация о полноценной “механике” может оказаться только слухами. Не исключено, что купе достанется коробка, имитирующая работу МКПП.