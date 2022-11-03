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3 ноя 2022

Представлен обновленный Honda WR-V

Представлен обновленный Honda WR-V
Автор фото: фирма-производитель

Honda Motor представила бюджетный кроссовер WR-V второго поколения. Новинка пришла на смену одноименному автомобилю, выпускавшемуся с 2017 года

Автомобиль построен на той же самой платформе, что и седан Honda Amaze. Интересно, но с последним кроссовер даже унифицирован по некоторым деталям кузова, в частности: капоту, дверям и передним крыльям. Габаритные длина, ширина, высота нового WR-V составляют 4060, 1608 и 1780 мм соответственно, колесная база — 2485 мм.

Что касается силовых установок то здесь выбор ограничен лишь одним мотором. К сожалению, производитель решил убрать из гаммы дизельный агрегат, оставив только бензиновый полуторалитровый атмосферный мотор, мощность которого составляет 119 лошадиных сил. Зато в наличии есть полный привод.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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