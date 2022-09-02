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2 сен 2022

Производство Honda ZR-V перенесли на полгода

Производство Honda ZR-V перенесли на полгода
Автор фото: фирма-производитель

Этот компактный кроссовер представили еще в начале лета, серийное же производство планировали наладить в сентябре.

К сожалению, сейчас руководство Honda вынуждено корректировать свои производственные планы и организовывать выпуск модели не нынешней осенью, как это задумывалось изначально, а весной следующего года. При этом сдвигать прием заказов в Honda не планируют – он стартует шестого сентября.

Причины переноса производства банальны – мировой кризис полупроводников и глобальные сложности с поставками запчастей. Напомним, ZR-V предложат в двух моторных версиях: с бензиновым турбоагрегатом объемом 1,5 л и с силовой установкой e:HEV — параллельный гибрид. В e:HEV 2,0-литровый бензиновый мотор сочетается с двумя электродвигателями. 1,5-литровый — с бесступенчатым вариатором.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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