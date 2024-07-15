Рассекречены характеристики нового электрокроссовера Honda Ye S7

Компания Honda готовит к рыночному дебюту в Китае новый электрический кроссовер Ye S7. В китайском Минпромторге появились некоторые технические характеристики и информация по оснащению данной модели.

Honda Ye S7 построен на платформе e:N Architecture W и оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 476 л.с. (мощность переднего - 204 л.с., а заднего - 272 л.с.). Емкость аккумуляторов пока не известна, но судя по опубликованной информации, батареи будут поставляться компанией CALT, а запас хода превысит 500 км.

Габариты кроссовера: 4750/1930/1625 мм., при колесной базе в 2930 мм. Дизайн новинки рассекретили еще этой весной. Автомобиль выделяется H-образной светодиодной оптикой в стиле логотипа японского бренда, а также камерами заднего вида, вместо привычных зеркал. Оснащение включает 21-дюймовые диски и шины размерностью 265/45. Внутри на передней панели установлены крупный центральных экран мультимедийной системы, узкая “приборка” и два дисплея камер заднего вида. На центральном тоннеле расположились две зарядные станции для смартфонов. Помимо этого, для кроссовера заявлена аудиосистема Bose и широкий набор ассистентов помощи водителю.