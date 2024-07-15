Автомобильный портал Motorpage
15 июл 2024

Рассекречены характеристики нового электрокроссовера Honda Ye S7

Рассекречены характеристики нового электрокроссовера Honda Ye S7
Автор фото: фирма-производитель

Компания Honda готовит к рыночному дебюту в Китае новый электрический кроссовер Ye S7. В китайском Минпромторге появились некоторые технические характеристики и информация по оснащению данной модели.

Honda Ye S7 построен на платформе e:N Architecture W и оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 476 л.с. (мощность переднего - 204 л.с., а заднего - 272 л.с.). Емкость аккумуляторов пока не известна, но судя по опубликованной информации, батареи будут поставляться компанией CALT, а запас хода превысит 500 км.

Габариты кроссовера: 4750/1930/1625 мм., при колесной базе в 2930 мм. Дизайн новинки рассекретили еще этой весной. Автомобиль выделяется H-образной светодиодной оптикой в стиле логотипа японского бренда, а также камерами заднего вида, вместо привычных зеркал. Оснащение включает 21-дюймовые диски и шины размерностью 265/45. Внутри на передней панели установлены крупный центральных экран мультимедийной системы, узкая “приборка” и два дисплея камер заднего вида. На центральном тоннеле расположились две зарядные станции для смартфонов. Помимо этого, для кроссовера заявлена аудиосистема Bose и широкий набор ассистентов помощи водителю.

При написании новости использовалась информация:
Carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Honda Ye S7

Honda выводит на китайский рынок семейство электромобилей под названием Ye

17 апреля 2024
Honda Pilot Black Edition

Honda Pilot получил “черное” обновление

04 марта 2024
Honda CR-V eFCEV (2025)

Honda CR-V получил водородный двигатель, способный заряжаться от сети

28 февраля 2024
Honda Saloon

Рассекречена та самая Honda с необычным дизайном

10 января 2024
Honda WR-V

Рассекречен Honda WR-V для японского рынка

22 декабря 2023
Honda ZR-V (2024)

В Россию привезли Honda ZR-V

20 декабря 2023

 Новости Honda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Dongfeng DFSK ix7 - dfsk ix7 (2024) классика и современность Тест драйв
15 июля 2024

Dongfeng DFSK ix7
"Классика и современность"
Haval H3 - haval h3 (2024) круг квадратуры
Тест драйв
10 июля 2024

Haval H3
"Круг квадратуры"
Livan X6 Pro - livan x6 pro (2023) минимумы и максимумы
Тест драйв
05 июля 2024

Livan X6 Pro
"Минимумы и максимумы"
- cyclone re5 английский стиль
Мотоциклы
20 июня 2024


"Английский стиль"

Написано новостей:

3 4 8 7 0