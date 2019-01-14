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14 янв 2019

Ретро-хэтчбеков Honda не хватит на всех

Ретро-хэтчбеков Honda не хватит на всех

Электрокар Honda Urban EV дебютировал осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте и стал тогда чуть ли не самой яркой новинкой выставки – ретродизайн хэтчбека мало кого оставил равнодушным. Представители марки сразу выразили готовность к созданию серийного производства и даже обозначили конкретные сроки- 2019 год.  В реальности все оказалось немного иначе

Ходовые прототипы моделей уже давно тестируются на европейских дорогах. Совсем недавно немецкое издание Auto Motor und Sport выложило очередную порцию шпионских фотографий, которые демонстрируют то, что серийные автомобили сохранят большинство черт концепта, например, «лупоглазую» светотехнику и камеры заднего вида вместо зеркал.

В то же время издание замечает, что сроки появления модели могут быть сдвинуты еще на год вперед. Хотя сама презентация должна состояться на автосалоне во Франкфурте. Интересно, что производитель будет выделять на европейский рынок лишь 5000 таких автомобилей в год. Видимо в Honda намеренно формируют такие маленькие партии, зондируя рынок.

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При написании новости использовалась информация:
Колеса , Auto Motor und Sport

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