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4 июл 2025

Совместный электромобиль Sony и Honda приносит убытки еще до выхода на рынок

Совместный электромобиль Sony и Honda приносит убытки еще до выхода на рынок
Автор фото: фирма-производитель

Проект премиального электромобиля Afeela, созданный силами двух японских гигантов Sony и Honda, зафиксировал значительное увеличение операционных убытков

Согласно отчетам, за завершившийся в марте 2025 года финансовый год компания понесла убытки в размере 52 млрд иен (примерно 362 млн долларов), что более, чем вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года (20,5 млрд иен).

Примечательно, что электрокар Afeela только готовится к выходу на рынок. Его дебют запланирован на конец 2025 года, а стартовая цена составит 89 900 долларов (7 070 000 рублей). Afeela позиционируется, как ответ Tesla в сегменте премиальных электромобилей и станет первым серийным продуктом альянса.

По мнению аналитиков, убытки проекта укладываются в рамки ожиданий. Разработка новой модели требует больших вложений в прототипы, исследования и тестирование, а низкий объем продаж в премиум-классе делает окупаемость особенно сложной. Даже несмотря на высокую цену Afeela, покрытие издержек остается под вопросом.
 

При написании новости использовалась информация:
bloomberg

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