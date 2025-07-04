Совместный электромобиль Sony и Honda приносит убытки еще до выхода на рынок

Проект премиального электромобиля Afeela, созданный силами двух японских гигантов Sony и Honda, зафиксировал значительное увеличение операционных убытков

Согласно отчетам, за завершившийся в марте 2025 года финансовый год компания понесла убытки в размере 52 млрд иен (примерно 362 млн долларов), что более, чем вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года (20,5 млрд иен).

Примечательно, что электрокар Afeela только готовится к выходу на рынок. Его дебют запланирован на конец 2025 года, а стартовая цена составит 89 900 долларов (7 070 000 рублей). Afeela позиционируется, как ответ Tesla в сегменте премиальных электромобилей и станет первым серийным продуктом альянса.

По мнению аналитиков, убытки проекта укладываются в рамки ожиданий. Разработка новой модели требует больших вложений в прототипы, исследования и тестирование, а низкий объем продаж в премиум-классе делает окупаемость особенно сложной. Даже несмотря на высокую цену Afeela, покрытие издержек остается под вопросом.

