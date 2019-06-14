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14 июн 2019

Honda e: новые данные

Honda e: новые данные
Автор фото: фирма-производитель
Компания Honda назвала некоторые технические характеристики своего первого серийного электрокара — Honda e. Новинка будет официально представлена уже в конце этого года, а ее продажи стартуют в 2020 году.
 
Honda e стала первой моделью японской марки, которая построена на новой платформе, специально разработанной для машин с полностью электрическими силовыми установками. Блок аккумуляторов расположен в днище автомобиля в пределах колесной базы- такое решение позволяет добиться низкого центра тяжести и идеальной развесовки по осям. Плюс ко всему электрокар получил полностью независимую подвеску и это, по заявлению представителей марки, обеспечивает ему высокую стабильность.
 
Что касается источника питания, то Honda e получит комплект литий-ионных батарей на 35,5 кВт-ч с жидкостным охлаждением, который совместим с системой быстрой зарядки. Она, в свою очередь, может пополнить запас аккумуляторов с нуля до 80% за полчаса. 


 
 

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