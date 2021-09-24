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24 сен 2021

В Honda представили новинку под суббрендом TrailSport

В Honda представили новинку под суббрендом TrailSport
Автор фото: фирма-производитель

Honda Motor показала первенца суббренда TrailSport, под которым будут выпускаться автомобили, адаптированные для езды по бездорожью и путешествий. Первенцем стал доработанный кроссовер Passport

Собственно, комплекс доработок заключается лишь в одном - в установке «лифт-комплекта» подвески и колес с внедорожной резиной. Благодаря этому дорожный просвет достиг 205 мм. Колея увеличена на 10 мм спереди и сзади. На этом все. Да! Больше у автомобиля ничего не изменилось!

Под капотом по-прежнему трудится 3.5-литровый мотор V6 мощностью в 280 лошадиных сил. С ним даже не проводили процедур по форсировке, как и не перенастраивали трансмиссию (9-ступенчатый автомат)- все агрегаты остались стандартными.  Что, даже внешность кроссовера не изменилась? Да, все осталось прежним – ни обвесов, ни специальных окрасов. Ладно, один отличительный признак все же присутствует - оранжевая строчка на креслах.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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