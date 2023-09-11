В Россию привезли Honda Crider

Ряд российских дилеров выставил на продажу новый седан Honda Crider, который был ввезен по схеме параллельного импорта из Китая. Автомобиль оценили в 2 297 000 рублей

Honda Crider, привезенный на российский рынок, относится к рестайлингу второго поколения, дебютировавшего в 2021 году. Отмечается, что главная «фишка» салона - это подлокотник заднего дивана, который можно разложить в небольшой столик. Покупателям предложена только максимальная комплектация, которая включает отделку салона из качественной экокожи, люк, камеру заднего вида, «мультимедийку» с голосовым управлением, а также систему старт-стоп. Габариты автомобиля составляют: 4766/1804/1509 мм., а колесная база - 2730 мм.

Автомобиль комплектуется бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,0 л. Мощность - 122 л.с. Крутящий момент - 173 Нм. Средний расход топлива - 5 л. на 100 км. Мотор работает в паре с вариатором. Привод - передний. В Китае также доступна для покупки гибридная версия данного автомобиля с 1,5-литровым турбомотором мощностью 154 л.с. и 267 Нм.