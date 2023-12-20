В Россию привезли Honda ZR-V

Ряд российских дилеров выставил на продажу новый кроссовер Honda ZR-V. Автомобиль на нашем рынке никогда официально не продавался, он был специально разработан для китайского внутреннего рынка. Цены в России начинаются от 4 300 000 рублей

Дебют данной модели состоялся в 2022 году и фактически представляет собой прямого родственника HR-V для американского рынка. Разницы во внешности между версиями практически нет. Габариты также сопоставимы: 4567/1839/1621 мм, длина колесной базы – 2654 мм.

Китайский Honda оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 182 л.с. и 240 Нм крутящего момента. Максимальная скорость - 192 км/ч. Средний расход топлива - 7 л. В паре с ним работает вариатор. На российском рынке представлены переднеприводные версии, но в Китае также доступны полноприводные модификации.