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22 июл 2024

Honda анонсировала новый Passport

Honda анонсировала новый Passport
Автор фото: фирма-производитель

Компания Honda опубликовала тизер-видео с изображением нового кроссовера Passport. Дебют автомобиля должен состояться в следующем году

Судя по изображению, автомобиль получит новую внешность с более квадратной формой кузова. Передняя часть выделяется С-образной светодиодной оптикой, которая в версии TrailSport будет отличаться ярко-желтым цветом. Также можно заметить четыре шестиугольные прорези решетки радиатора и крупную надпись Passport.

О технических характеристиках информации пока нет. Вероятно, автомобилю достанется прежний 3,5-литровый V6 мощностью 280 л.с. и 355 Нм крутящего момента в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод также ожидается полный. Для модификации TrailSport пообещали более прочный кузов и лучшие внедорожные характеристики.

При написании новости использовалась информация:
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