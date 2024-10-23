Honda продолжает делиться подробностями о новом Passport

Японская компания Honda опубликовала некоторые характеристики внедорожника Passport следующего поколения. В частности, появились фотографии модификации TrailSport

На снимках можно заметить, что внедорожная версия получит усиленные бампера с алюминиевыми накладками, ярко-оранжевые буксировочные проушины, эксклюзивные 18-дюймовые колесные диски с 31-дюймовыми шинами для бездорожья. Отмечается, что TrailSport отличается также улучшенными углами въезда и съезда, но точные цифры пока не сообщаются. Оснащение будет включать продвинутую систему камер кругового обзора TrailWatch, которая может подсказывать водителю, где лучше проехать в определенных ситуациях. Опционально предложат систему хранения различного оборудования MOLLE, которая крепится внутри багажника.

Технические характеристики пока подробно не сообщаются, но предварительно известно, что модели достанется форсированный 3,5-литровый V6. Коробка - 10-ступенчатый “автомат”. Привод - полный.