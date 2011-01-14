Новое поколение Hyundai Grandeur - Новая эра

Бизнес-седан Hyundai Grandeur шестого поколения решен в новой дизайнерской манере, которую применят при создании всех будущих продуктов корейской марки

Длинный капот, смещенный назад салон, решетка радиатора в стиле премиального суббренда Genesis и мощный воздухозаборник в переднем бампере выглядят в равной степени солидно и современно. В салоне изменена архитектура передней панели, экран мультимедийной системы теперь возвышается над центральной консолью, заметно улучшились материалы отделки. Технические характеристики пока не озвучены, однако ожидается, что Grandeur получит агрегатную базу соплатформенного седана KIA K7/Cadenza. Это значит, что под капотом должны оказаться бензиновые двигатели объемом 2,4 и 3,3 л мощностью 190 и 290 л.с. соответственно и 2,2-литровый дизель, выдающий 202 л.с. Ожидается также гибридная версия. Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат».