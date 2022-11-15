Hyundai раскрыла гамму двигателей для нового Grandeur

Этот новый седан бизнес-класса был представлен еще в октябре этого года, но технические характеристики руководством марки были раскрыты только сейчас

Итак , новый Grandeur построен на той же платформе, что и Kia K8, так что по всем агрегатам эти машины абсолютно идентичны. Всего у Grandeur будет четыре модификации. Под капотом первой располагается 198-сильный 2.5-литроывый атмосферник, который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Вторая модификация приводится в движение уже 3.5-литровым 300-сильным атмосферным мотором. К слову, только с этим мотором автомобиль может быть полноприводным – в остальных конфигурациях тип привода только передний.

Разумеется, у Grandeur есть и гибридная версия, которая создана на основе 1.6-литрового турбомотора. Мощность такого автомобиля -236 лошадиных сил. Кроме того, вместо 8-ступенчатого автомата уже используется 6-ступенчатая АКПП.

Особняком стоит вариант с битопливной версией 3,5-литрового мотора — она способна потреблять как бензин, так и сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан). Газомоторный Grandeur адресован таксопаркам и корейским госучреждениям, двигатель в нем дефорсирован до 240 л.с.