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25 окт 2019

Hyundai анонсировал новый Grandeur

Hyundai анонсировал новый Grandeur
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai опубликовала серию тизеров, дающих представление о большом седане Grandeur следующего поколения

Этот автомобиль явно будет выделяться своей стилисткой. Например, передняя оптика станет частью радиаторной решетки. Помимо светодиодных элементов в решетке радиатора, новый Grandeur получит необычную заднюю часть кузова со сплошной полосой. В салоне появятся полностью цифровая приборная панель и большой сенсорный экран мультимедиа. Кроме того, у седана не будет традиционного селектора трансмиссии, который заменят кнопки на центральной консоли.

Что касается техники, то в линейку двигателей Hyundai Grandeur войдет новый бензиновый двигатель Theta 3, дебютировавший на модели Sonata восьмого поколения. Речь идет о 2,5-литровой «четверке» мощностью 194 силы, пришедшей на смену агрегату объемом 2,4 литра. По предварительным данным Grandeur также будет доступен и с двигателями V6.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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