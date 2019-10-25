Hyundai анонсировал новый Grandeur

Компания Hyundai опубликовала серию тизеров, дающих представление о большом седане Grandeur следующего поколения

Этот автомобиль явно будет выделяться своей стилисткой. Например, передняя оптика станет частью радиаторной решетки. Помимо светодиодных элементов в решетке радиатора, новый Grandeur получит необычную заднюю часть кузова со сплошной полосой. В салоне появятся полностью цифровая приборная панель и большой сенсорный экран мультимедиа. Кроме того, у седана не будет традиционного селектора трансмиссии, который заменят кнопки на центральной консоли.

Что касается техники, то в линейку двигателей Hyundai Grandeur войдет новый бензиновый двигатель Theta 3, дебютировавший на модели Sonata восьмого поколения. Речь идет о 2,5-литровой «четверке» мощностью 194 силы, пришедшей на смену агрегату объемом 2,4 литра. По предварительным данным Grandeur также будет доступен и с двигателями V6.