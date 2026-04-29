Hyundai обновил флагманский седан Grandeur

Hyundai представила обновленный седан Grandeur, который получил заметные изменения в дизайне и полностью новый интерьер

Длина Grandeur увеличилась до 5050 мм, а ширина и высота остались прежними – 1880 и 1460 мм соответственно. Колесная база – 1895 мм. Узнать новинку можно по иной решетке радиатора, которая получила серебристое обрамление и более вогнутую форму. Вдобавок появились новый дизайн колесных дисков и темно-красный цвет кузова Artistic Burgundy.

Главные изменения сосредоточены в салоне. Здесь установлен новый 17-дюймовый дисплей мультимедийной системы Pleos, работающей на базе Android Automotive. Отдельный блок управления климатом исчез, а большинство функций интегрировано в сенсорный интерфейс. Панель приборов стала компактнее и расположена выше, ближе к линии взгляда водителя.

Grandeur впервые получил панорамную крышу с возможностью переключения между прозрачным и непрозрачным режимами. В отделке используются натуральное дерево и металлические вставки. В целом интерьер приблизился по уровню к автомобилям суббренда Genesis.

Технические характеристики обновленного Grandeur пока не раскрыты, однако предполагается, что изменения в моторной гамме будут минимальные. Дорестайлинговая версия оснащалась 4-цилиндровым двигателем, мотором V6, либо гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового ДВС или V6 с ГБО.