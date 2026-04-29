29 апр 2026

Hyundai обновил флагманский седан Grandeur

Hyundai обновил флагманский седан Grandeur
Автор фото: фирма-производитель

Hyundai представила обновленный седан Grandeur, который получил заметные изменения в дизайне и полностью новый интерьер

Длина Grandeur увеличилась до 5050 мм, а ширина и высота остались прежними – 1880 и 1460 мм соответственно. Колесная база – 1895 мм. Узнать новинку можно по иной решетке радиатора, которая получила серебристое обрамление и более вогнутую форму. Вдобавок появились новый дизайн колесных дисков и темно-красный цвет кузова Artistic Burgundy.

Главные изменения сосредоточены в салоне. Здесь установлен новый 17-дюймовый дисплей мультимедийной системы Pleos, работающей на базе Android Automotive. Отдельный блок управления климатом исчез, а большинство функций интегрировано в сенсорный интерфейс. Панель приборов стала компактнее и расположена выше, ближе к линии взгляда водителя.

Grandeur впервые получил панорамную крышу с возможностью переключения между прозрачным и непрозрачным режимами. В отделке используются натуральное дерево и металлические вставки. В целом интерьер приблизился по уровню к автомобилям суббренда Genesis.

Технические характеристики обновленного Grandeur пока не раскрыты, однако предполагается, что изменения в моторной гамме будут минимальные. Дорестайлинговая версия оснащалась 4-цилиндровым двигателем, мотором V6, либо гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового ДВС или V6 с ГБО.

При написании новости использовалась информация: autoevolution
autoevolution

Последние новости

...
Hyundai Grandeur

Hyundai раскрыла гамму двигателей для нового Grandeur

15 ноября 2022

Hyundai анонсировал новый Grandeur

25 октября 2019

Hyundai прекратила продажи седана Grandeur в России

17 августа 2015
Hyundai Grandeur 2014

Hyundai представил новую версию модели Grandeur

30 мая 2014
Hyundai Graunder гибрид

Hyundai Graunder получил гибридную модификацию

19 декабря 2013

Hyundai начинает продажи V поколения бизнес-седана Grandeur

23 января 2012

 Новости Hyundai Grandeur

Главные темы на MotorPage

Москвич M70 - москвич м70 (2026) столичная штучка Тест драйв
23 апреля 2026

Москвич M70
"Столичная штучка"
Tank 400 - tank 400 (2026) средний танк
Тест драйв
21 апреля 2026

Tank 400
"Средний танк"
Evolute i-Space - evolute i-space 4x4 (2026) знакомый незнакомец
Тест драйв
20 апреля 2026

Evolute i-Space
"Знакомый незнакомец"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

