Новое поколение Hyundai Solaris - Встречайте Solaris II

В Москве состоялась официальная презентации Hyundai Solaris нового поколения

Что бы там не говорили, но новый Hyundai Solaris, предназначенный для нашего рынка не будет точной копией китайской модели Verna. Теперь, когда состоялась официальная премьера новинки, мы это знаем точно. Сотрудники российского офиса Hyundai рассказали нам, что их категорически не устроил дизайн «китайца». Прежде всего нарекания вызвало оформление задней части автомобиля, но позже, взвесив все «за» и против», было принято решение переделать и передок. Даже, не смотря на то, что мероприятие это весьма дорогостоящее. Но, учитывая то, что предыдущий Solaris разошелся в нашей стране тиражом без малого 650 000 экземпляров, компания Hyundai решилась на такие расходы – игра стоит свеч и потенциальный бестселлер должен быть безупречным во всех отношениях. В итоге российский Solaris II получил характерную шестиугольную радиаторную решетку со слегка вогнутыми внутрь нижними боковыми гранями. Представители Hyundai обещают, что в точности такая же решетка вскоре появится и на старших моделях компании.

В отличии от своего предшественника, новый Solaris стал немного больше. Что позволило производителям формально перевести его в новый класс: если раньше они относили этот автомобиль к категории В+, то теперь гордо заявляют про С1! Впрочем, на деле прибавка не столь велика – автомобиль стал на 3 см шире и примерно на столько же длиннее. Но, обратите внимание, речь в данном случае идет не об увеличенных переднем или заднем свесах! У машины удлинилась колесная база, а это значит, что все «лишние» сантиметры пошли на расширение пространства салона. Мне уже удалось посидеть в машине. При сдвинутом до упора назад переднем сиденье, мне уже сложно дотянуться рукой до панели. Тем не менее, места для коленей сидящего на заднем диване, все равно, хватает. Очень неплохо для компактного автомобиля. Хотя, такого ли уж компактного?

Растянутая колесная база и измененные обводы кузова позволяют представителям Hyundai без тени лукавства говорить про All New Solaris. И это, действительно, так – он не имеет ни одной общей кузовной детали со своим предшественником. Во время официальной презентации было неоднократно отмечено, что модель повзрослела, стала элегантнее и солиднее. Добавлю от себя: солиднее настолько, что вполне способна конкурировать со своим старшим братом – седаном Hyundai Elantra. Кстати, если кто-то забыл, напомню – продажи первого Solaris с кузовом хэтчбек прекратились почти год назад, модель нового поколения тоже будет только седаном.

Помимо самого кузова, корейские инженеры поработали и с подвеской. И если передняя изменилась очень незначительно, то задняя полузависимая балка здесь полностью новая. Изменилась как конструкция самой балки, так и пружины с амортизаторами, и точки ее крепления к кузову. Нам обещают, что за счет этого поведение машины на дороге станет тоже более «взрослым» и солидным. Пока рано судить о том, насколько это так, подождем первых тестов новинки. Тест-неделе MotorPage.ru отправится на них буквально на следующей неделе.

Прежними на Solaris нового поколения остались только силовые агрегаты. Да и то, лишь на первый взгляд. Покупателям, как и раньше, предложат выбор между двумя бензиновыми моторами объемом 1,4 и 1,6 л. Но оба они были существенно модернизированы. Формально мощность младшего двигатели (который теперь относится к более современному семейству Kappa, а не Gamma) даже стала меньше – 99,7 л.с. против 107 л.с., но производители уверяют, что на динамике автомобиля это никак не сказалось, зато позволяет владельцам немного сэкономить на налогах. Старший 1,6-литровый мотор (Gamma 1.6) по-прежнему выдает 123 л.с., хотя и получил новую двойную систему газораспределения.

И еще одно новшество: отныне все версии Hyundai Solaris оснащаются только новыми шестиступенчатыми коробками передач: «механика» или автомат, на выбор. Других вариантов больше не будет. Усилитель руля теперь только электрический, вне зависимости от модификации. Причем, в исполнении Comfort он будет интегрирован в уникальную систему «управления стабилизацией». Удивились незнакомому термину? Это тоже новинка от Hyundai, впервые появившаяся на модели Solaris. В опасной ситуации электроника не только стабилизирует автомобиль притормаживая колеса, но еще и «подсказывает» водителю, помогая довернуть руль в правильном направлении. За это, как раз, и отвечает электроусилитель. Среди стандартного оборудования обязательно надо упомянуть систему мониторинга давления в шинах, которая, кстати, лишена дорогих и капризных датчиков, устанавливаемых внутри колес, и нередко страдающих при шиномонтаже.

Конечно же, все новые Hyundai Solaris будут оснащаться системой Эра ГЛОНАСС – без нее сегодня никак, запрещено на законодательном уровне. Но здесь, уже начиная с самой популярной в нашей стране комплектации Comfort, она будет совмещена с Hands Free Bluetooth модулем.

Пожалуй, самая полезная и самая интересная дополнительная опция – это штатная навигация с большим полноцветным экранам. Она поставляется с подробными картами России и сервисом мониторинга пробок от компании TomTom. Мультимедийная система автомобиля позволяет подключать к ней смартфон и полностью поддерживает Apple CarPlay или Android Auto.

Таким образом, мы уже сейчас обладаем достаточно полной информацией о новинке. Не знаем лишь самого главного – цен. Во время презентации докладчики пообещали нам, что они традиционно будут весьма конкурентоспособными и просили немного подождать. Сколько? Вопрос. Но в кулуарах друзья из Hyundai шепнули мне, что ждать придется еще дней десять – цены пересчитываются. В первом приближении они оказались чуть выше, чем хотелось бы российскому офису компании и теперь маркетологи совместно с финансистами ищут пути их снижения. Что ж, подождем, посмотрим…