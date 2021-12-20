Hyundai Solaris не прошел краш-тесты

Программы краш-тестов становятся все строже и строже. Бывает и так, что машина, которая долгое время была в фаворитах, сегодня может стать аутсайдером. Недавно испытатели из LatinNCAP разбили новенький Hyundai Accent , который известен нам под именем Solaris. Давайте узнаем, как выступил автомобиль

Сперва несколько уточнений. Система краш-тестов LatinNCAP очень похожа на европейский EuroNCAP, но есть и пара нюансов. Во-первых, некоторые испытания в американскую программу не входят. Во-вторых, требования к автомобилям в LatinNCAP ниже – это касается базового набора систем безопасности.

Переходим к самому тесту. Для испытаний был выбран Accent в базовой комплектации – с одной фронтальной подушкой безопасности водителя и ABS. Разбивали же автомобиль три раза. Первый - фронтальный удар на 64 км/ч с перекрытием 40%. Второй - боковой удар объектом, имитирующим другой легковой автомобиль на скорости в 50 км/ч. Третий - боковой удар о столб на скорости 29 км/ч.

Результаты оказались неожиданными. В целом, эксперты отметили высокую прочность силового каркаса кузова, однако, возникли и вопросы. Так, например, при фронтальном ударе о сминаемый барьер датчики на манекене отметили критически высокую нагрузку на туловище от ремня. Причиной послужило отсутствие ограничителя напряжения ремня пассажира. Защита детей тоже не порадовала – при ударе спинка заднего кресла сорвалась с петель и ударила манекен.