Южнокорейская компания Hyundai опубликовала полный прайс-лист на новое поколение самой популярной модели в своем модельном ряду – Solaris – для российского рынка.

Южнокорейский автопроизводитель наконец-то объявил стоимость новой генерации одного из самых популярных автомобилей на российском рынке. Как указывается в официальном сообщении компании, второе поколение Hyundai Solaris будет предложено российским клиентам в четырех комплектациях – Active, Active Plus, Comfort и Elegance, с двумя вариантами силовых установок – Kappa (1,4 литра, 100 л.с.) и Gamma (1,6 литров, 123 л.с.).

Уже в базовой комплектации южнокорейская новинка получит: начальный набор фронтальных подушек безопасности, стальные 15-дюймовые диски, полноразмерную «запаску», аудиоподготовку с комплектом из четырех колонок, электрический привод для передних стекол, а также системы мониторинга давления в шинах (TPMS), динамической стабилизации (ESC), управления стабилизацией (VSM), антипробуксовочную систему (TCS) и отечественную систему ЭРА-ГЛОНАСС. За такую версию автомобиля с младшим 1,4-литровым двигателем будущему владельцу придется отдать, как минимум, 599 000 рублей.

Более продвинутая версия Active Plus доукомплектована: кондиционером, аудиосистемой с вынесенными на рулевое колесо элементами управления и портами USB и AUX, системой обогрева для водительского и пассажирского кресел, а также подогревом и электрическим приводом для боковых зеркал. Кроме того, в этой версии открывается более мощный 1,6-литровый двигатель с МКПП и АКПП. Стоимость такой версии Solaris варьируется в диапазоне от 699 900 до 763 900 рублей.

В комплектации Comfort новое поколение южнокорейского автомобиля поставляется с: электроприводом для задних стеклоподъемников, рулевым колесом с кожаной отделкой и системой обогрева, приборной панелью Supervision, а также аудиосистемой с возможность подключения мобильных устройств через Bluetooth-интерфейс. Как и в предыдущем варианте, клиенту будет предложен выбор из двух двигателей и коробок передач, в зависимости от которого цена на автомобиль будет варьироваться от 744 900 до 809 900 рублей.

Топовая комплектация Elegance, помимо всего вышеперечисленного, оснащается: датчиками света, парковочными датчиками, встроенной навигацией, системой климат-контроля, новой оптикой со светодиодной «начинкой», «противотуманками», дополнительными хромированными элементами отделки экстерьера, легкосплавными дисками. Однако, для этой версии будет доступен только 1,6-литровый силовой агрегат. В зависимости от дополнительных опций цена такого Hyundai Solaris составит от 859 900 до 899 900 рублей.