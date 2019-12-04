Началась тестовая сборка нового Hyundai Solaris

В начале сентября в Китае дебютировал обновленный седан Hyundai Verna, который является ближайшим родственником нашего Соляриса. Казалось, что новинка до нас не доберётся ещё долго, однако по последним данным вся ситуация может кардинальным образом измениться

Как сообщается на форуме Club-Solaris.ru, приблизительно через пару месяцев рестайлинговый Солярис второго поколения начнут серийно выпускать на предприятии «Хендэ Мотор СНГ» в Санкт-Петербурге, и уже сейчас проходит сборка первых предсерийных образцов модели.

Официальных фотографий Соляриса для нашего рынка пока нет, и хотя во многом он будет повторять китайского «брата» Verna, у него будет иное оформление передней и задней части кузова. Судя по неофициальному рендеру, от китайской Верны Солярис отличается решеткой радиатора с крупной сеткой, новым бампером, в который интегрировали противотуманные фары.