Представлен новый Hyundai Solaris

Компания Hyundai представила новый седан Solaris. Индийское подразделение Hyundai официально представило новое поколение седана Solaris — на местном рынке модель известна под именем Verna

Начнем с дизайна – в этот раз художники решили взять больше элементов от старших моделей. Здесь прослеживаются черты и Elanta – угловатые выштамповки на дверях; и Sonata – передние фары в виде бумерангов; и Tucson – решетка радиатора. В салоне впервые появилась цифровая приборная панель.

Гамма двигателей включает в себя два бензиновых мотора. Первый— полуторалитровый 115-сильный атмосферник, который сочетается с 5-ступенчатой механикой или вариатором. Второй вариант – мотор того же объема, но с турбонаддувом. Здесь мощность – 160 лошадиных сил. В качестве коробки передач используется 6-ступенчатый робот.