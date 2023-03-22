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22 мар 2023

Представлен новый Hyundai Solaris

Представлен новый Hyundai Solaris
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai представила новый седан Solaris. Индийское подразделение Hyundai официально представило новое поколение седана Solaris — на местном рынке модель известна под именем Verna

Начнем с дизайна – в этот раз художники решили  взять больше элементов от старших моделей. Здесь прослеживаются черты и Elanta – угловатые выштамповки на дверях; и Sonata – передние фары в виде бумерангов; и Tucson – решетка радиатора.  В салоне впервые появилась цифровая приборная панель.

Гамма двигателей включает в себя два бензиновых мотора. Первый—  полуторалитровый 115-сильный атмосферник, который сочетается с 5-ступенчатой механикой или вариатором. Второй вариант – мотор того же объема, но с турбонаддувом. Здесь мощность – 160 лошадиных сил. В качестве коробки передач используется 6-ступенчатый робот.

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