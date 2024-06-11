Автомобильный портал Motorpage
11 июн 2024

Анонсирован новый электрокар Inster от Hyundai

Анонсирован новый электрокар Inster от Hyundai
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai поделилась первыми изображениями нового электрокара под названием Inster. Презентация модели пройдет в конце этого месяца, а продавать его в Европе планируют по цене до 20 000 евро (примерно 1 912 000 рублей)

Как оказалось, автомобиль представляет собой электрическую версию корейского компактного кроссовера Casper, поэтому дизайн у новинки похожий. Разница заключаются только в бамперах и оптике, которая оформлена в виде светодиодных пикселей, как на Ioniq. Некоторые отличия будут и в салоне, но изображений пока нет.

Название Inster предназначено для европейского рынка, на родине же модель будет продаваться как Casper Electric. Есть предположение, что электрокар будет оснащаться электрической силовой установкой производства BorgWarner. Более подробные технические характеристики станут известны на премьере модели.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai N74

Водородный суперкар от Hyundai появится в 2026 году

22 мая 2024
Hyundai Santa Fe

Китайский Hyundai Santa Fe получит оригинальную техническую начинку

03 мая 2024
Hyundai Santa Cruz (2025)

Пикап Hyundai Santa Cruz получил обновление

28 марта 2024

Hyundai отказалась комментировать поставку комплектующих в Россию

07 марта 2024
Hyundai Ionic 5 N Line

Представлен обновленный кроссовер Hyundai Ionic 5

04 марта 2024

Появились подробности об электрических пикапах от Hyundai

12 февраля 2024

 Новости Hyundai

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan UNI-T - changan uni-t (2023) третье впечатление Тест драйв
07 июня 2024

Changan UNI-T
"Третье впечатление"
Dongfeng DFSK ix5 - dfsk ix5 (2023) главное – форма
Тест драйв
03 июня 2024

Dongfeng DFSK ix5
"Главное – форма"
Omoda C5 - omoda c5 (2023) для россии — с любовью
Тест драйв
28 мая 2024

Omoda C5
"Для России — с любовью"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 7 6 0