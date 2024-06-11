Анонсирован новый электрокар Inster от Hyundai

Компания Hyundai поделилась первыми изображениями нового электрокара под названием Inster. Презентация модели пройдет в конце этого месяца, а продавать его в Европе планируют по цене до 20 000 евро (примерно 1 912 000 рублей)

Как оказалось, автомобиль представляет собой электрическую версию корейского компактного кроссовера Casper, поэтому дизайн у новинки похожий. Разница заключаются только в бамперах и оптике, которая оформлена в виде светодиодных пикселей, как на Ioniq. Некоторые отличия будут и в салоне, но изображений пока нет.

Название Inster предназначено для европейского рынка, на родине же модель будет продаваться как Casper Electric. Есть предположение, что электрокар будет оснащаться электрической силовой установкой производства BorgWarner. Более подробные технические характеристики станут известны на премьере модели.