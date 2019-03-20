Автомобили Hyundai можно будет открывать и заводить с телефона

Концерн Hyundai представил мобильное приложение и технологию, которые полностью заменяют, привычный всем, автомобильный ключ и позволяют дистанционно управлять некоторыми функциями автомобиля с помощью смартфонов

Технологически все выглядит достаточно просто. Автомобиль «общается» с мобильным устройством через NFC антенны, встроенные в ручки передних дверей. Открыв машину со смартфона, мобильное устройство необходимо положить на платформу беспроводной зарядки, после чего система позволит завести двигатель. Интересно, что система распознаёт до четырёх смартфонов. Определив тип устройства, с которого открывается автомобиль, она автоматически настраивает положение рулевого колеса, зеркала и кресла под конкретного водителя.

Между тем, систему Digital Key можно использовать не только частным владельцам, но и прокатным конторам. Например, представитель конторы, может просто прислать цифровой ключ арендатору, с помощью которого, человек сможет воспользоваться всеми функциями автомобиля. Также приложение умеет присылать владельцу машины уведомления, если арендатор превысил скорость или выехал за пределы зоны, обозначенной в договоре аренды.