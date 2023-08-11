Дебютировал Hyundai Stargazer X

На автосалоне в Джакарте показали новый кроссвэн Hyundai Stargazer X, который будет конкурировать с Mitsubishi Xpander в странах Юго-Восточной Азии

Stargazer X - это детище двух моделей: Creta и Staria. От первого родителя автомобилю досталась моторная гамма, а от второго - экстерьер. Штатный 3-рядный салон может иметь как 6-местную компоновку с двумя отдельными сиденьями на втором ряду, так и 7-местную с диваном.

Stargazer X оснащается бензиновой «четвертной» объемом 1,5 л. Мощность - 115 л.с. Крутящий момент - 144 Нм. В базовой комплектации мотор идет в паре с 6-ступенчатой «механикой», а в версиях подороже - «автомат». Привод только передний.