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24 мар 2017

Genesis G80: новая модель на российском рынке

Genesis G80: новая модель на российском рынке
Автор фото: фирма-производитель

Компания Genesis презентовала в России свой новый седан премиального класса G80

Это второй автомобиль, появившийся в России под брендом Genesis, первым, напомним, стал представительский седан G90, появившийся в прошлом году, а в планах компании расширить модельную гамму за счет двух новых внедорожников и купе.

Люксовый седан Genesis G80, это, по большому счету, немного перелицованная и уже хорошо известная в России модель Hyundai Genesis. Но корейцы приняли решение, что отныне она станет продаваться у нас только под новым брендом Genesisи в несколько обновленном виде. В процессе обновления автомобиль получил новые бамперы и куда более выразительную темную радиаторную решетку. С крышки багажника убрали шильдик Hyundai, а отделочные материалы салона стали еще богаче. Интерьер, к слову сказать, изменился не сильно. Замое, пожалуй, заметное отличие – новый селектор АКПП. Механическая коробка передач для такого автомобиля не предлагается – не тот класс. Нет и моноприводной трансмиссии. Отныне, как заявили представители компании, все модели бренда Genesis будут только полноприводными.

В отличии от ушедшего с рынка Hyundai Genesis, новый Genesis G80 будет оснащаться только одним единственным двигателем – это турбированная бензиновая «четверка» семейства Theta-II мощностью 245 л.с. У себя на родине в Корее такой автомобиль доступен и с другими более мощными моторами, но в Россию они пока не поставляются.

В нашей стране стоимость новинки будет начинаться от 2 550 000 рублей за базовую версию Business и доходить до 3 400 000 рублей за максимально богатую комплектацию Luxury. Стоит отметить и то, что все Genesis G80 имеют 4-летнюю гарантию без ограничения пробега.

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При написании новости использовалась информация:
Hyundai/Genesis

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