В компании Hyundai представили новую стратегию развития на североамериканском рынке. Вместо представления новых моделей в разных классах корейцы решили сосредоточиться на самом быстро растущем, а значит и наиболее перспективном сегменте кроссоверов.

Связано это с тем, что продажи Hyundai растут в Северной Америке не так сильно, как было запланировано. Маркетологи признали свои ошибки и представили новый план, он на фото. Единственная известная модель, которая входит в «великолепную восьмерку», субкомпактный кроссовер Kona, который уже продается в Европе и Южной Корее. Также на слайде в верхней строке присутствуют дизельный и электрический кроссовер, но тут речь идет о модификациях существующих моделей, которые ранее не были представлены в США.

А вот все остальные модели будут абсолютными новыми. Первым должен появиться кроссовер на водородных топливных ячейках, его концепт в этом году компания показывала в Сеуле. Его производство начнется к началу Зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Корее в следующем году. Немного информации есть и о субкомпактном кроссовере А-сегмента. Это, скорее всего, Hyundai Carlino, который был показан в Индии еще в прошлом году. Для американского рынка, впрочем, модель серьезно перетряхнут, модернизируют и доведут до местных, весьма жестких, требований по безопасности.

Наконец еще две модели — это новые поколения Hyundai Santa Fe и Grand Santa Fe: их прототипы сейчас проходят дорожные испытания по всему миру. Причем более крупная версия станет восьмиместной, это будет вторая модель после Honda Pilot с такой конфигурацией салона.

И в финале идет некий Midsize CUV. Это модель загадка, не было ни концептов, ни даже дизайнерских скетчей, которые бы могли на нее намекнуть. Но нет сомнений в том, что речь идет о машине с купеообразным силуэтом: таких автомобилей появляется все больше в массовом сегменте кроссоверов.

