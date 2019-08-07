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7 авг 2019

Hyundai анонсировал премьеру самого маленького хэтчбека

Hyundai анонсировал премьеру самого маленького хэтчбека
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai опубликовала первое тизерное изображение своего самого маленького хэтчбека i10 третьего поколения. Как сообщает пресс-служба южнокорейского бренда, официальная премьера автомобиля состоится на автосалоне во Франкфурте

В компании подчеркнули, что новинка была полностью спроектирована в европейских центрах Hyundai. Судя по изображению, машина сохранит общую стилистику модели. При этом ожидается, что новинка существенно вырастет в размерах по сравнению с предшественником.  Любопытно, что автомобильчик укомплектуют серьезными системами безопасности, которые, обычно  характерны для машин более высокого класса, например: функция удержания полосы, система аварийного торможения с функцией распознавания пешеходов, система контроля внимания водителя и адаптивный дальний свет.

Что касается моторной линейки, то пока это один большой секрет. Возможно, что никаких изменений там и не произойдет. Напомним, что сей час она состоит из 1,0-литрового бензинового двигателя. Мощность мотора составляет 66 лошадиных сил. Также доступен 1,25-литровый бензиновый агрегат с отдачей 87 лошадиных сил. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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