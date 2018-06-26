В мае этого года правительство России приняло новую Стратегию развития автопрома. Она заставляет автопроизводителей сильнее локализовать производство, в частности, создавать заводы по производству двигателей и трансмиссий.

Так, компания Hyundai подала в министерство промышленности заявку на заключение специнвестконтракта. Он позволит ей сохранить льготы при производстве автомобилей в России и в будущем.

Корейцы планируют к 2021 году построить в Санкт-Петербурге моторный завод, где будут производить двигатели 1.6 Gamma мощностью 123 л.с. Все модели, которые корейская компания собирает в России, имеют его в своем арсенале. Сегодня данный силовой агрегат импортируется из Китая.

«Пока предварительно порядка 27 миллиардов рублей, — цитирует замминистра промышленности Германа Каламанова ПРАЙМ. — Пятого июня подали (представители Hyundai – ред.) заявку, мы ее внимательным образом рассматриваем. Проведем всю процедуру, всячески будем содействовать».

При этом, инвестиции Hyundai, а это более 400 миллионов долларов, превысят аналогичные конкурентов, компаний Volkswagen и Ford Sollers, которые уже построили моторные заводы в России. Еще один собственный моторный завод строит Mazda во Владивостоке.

