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1 сен 2021

Hyundai Casper официально представлен

Hyundai Casper официально представлен
Автор фото: фирма-производитель

Корейский концерн опубликовал официальные изображения своего самого компактного кроссовера

Этот автомобиль легко спутать  с трехдверным кроссовером – так удачно создатели замаскировали задние двери. В целом, дизайн автомобиля можно назвать угловатым – очень много прямых линий. Интересно, но даже передние стойки здесь поставлены чуть ли не под прямым углом. Стоит отметить, что художники вдохновлялись японскими кей-карами вроде Suzuki Hustler – круглая передняя оптика тому пример.

Агрегатная база модели остается необъявленной. Однако, по предварительным данным  машина получит три мотора. Два из них – литровые бензиновые агрегаты с разной степенью форсировки (на 76 и 100 лошадиных сил). Будет присутствовать и альтернатива в виде турбодизеля  1.2.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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