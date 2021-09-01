Hyundai Casper официально представлен

Корейский концерн опубликовал официальные изображения своего самого компактного кроссовера

Этот автомобиль легко спутать с трехдверным кроссовером – так удачно создатели замаскировали задние двери. В целом, дизайн автомобиля можно назвать угловатым – очень много прямых линий. Интересно, но даже передние стойки здесь поставлены чуть ли не под прямым углом. Стоит отметить, что художники вдохновлялись японскими кей-карами вроде Suzuki Hustler – круглая передняя оптика тому пример.

Агрегатная база модели остается необъявленной. Однако, по предварительным данным машина получит три мотора. Два из них – литровые бензиновые агрегаты с разной степенью форсировки (на 76 и 100 лошадиных сил). Будет присутствовать и альтернатива в виде турбодизеля 1.2.