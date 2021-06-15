Hyundai готовится к запуску летающих таки в аэропортах

Компания Hyundai Motor решила ускорить темпы разработки воздушного транспорта. По заявлениям топ-менеджмента в крупных аэропортах США беспилотники корейского производства смогут появиться уже к 2030 году

Hyundai создала специальное подразделение для разработки летающих автомобилей в 2019 году и запланировала инвестировать в него 1,5 миллиарда долларов в течение шести лет. Любопытно, но главной подразделения стал Шин Чжевон. Широкому кругу лиц это имя будет вряд ли знакомо, но те, кто интересуются авиацией и космосом смогут сполна оценить данное назначение - более тридцати лет господин Чжевон проработал в NASA.

Отметим, что помимо пассажирского транспорта корейцы собираются развить и коммерческий воздушный автопарк. Со временем Hyundai хочет наладить целую сферу услуг, связанных с воздушным транспортом - это должно будет разгрузить дороги в крупных мегаполисах.