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15 июн 2021

Hyundai готовится к запуску летающих таки в аэропортах

Hyundai готовится к запуску летающих таки в аэропортах
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai Motor решила ускорить темпы разработки воздушного транспорта. По заявлениям топ-менеджмента  в крупных аэропортах США беспилотники корейского производства смогут появиться уже к 2030 году

Hyundai создала специальное подразделение для разработки летающих автомобилей в 2019 году и запланировала инвестировать в него 1,5 миллиарда долларов в течение шести лет. Любопытно, но главной подразделения стал Шин Чжевон. Широкому кругу лиц это имя будет вряд ли знакомо, но те, кто интересуются авиацией и космосом смогут сполна оценить данное назначение -  более тридцати лет господин Чжевон проработал в NASA.

Отметим, что  помимо пассажирского транспорта корейцы собираются развить и коммерческий воздушный автопарк. Со временем Hyundai хочет наладить целую сферу услуг, связанных с воздушным транспортом - это должно будет разгрузить дороги в крупных мегаполисах.

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