Hyundai H1 заменят космическим преемником

Корейский концерн показал новый полноразмерный вэн Staria — он пришел на смену модели H-1. Внешность машины навивает на размышления о концепте, но похоже что перед нами серийный автомобиль!

Да уж, внешность машины нетривиальна. Общий силуэт получился очень аэродинамичным. Острых граней и углов минимум – везде главенствует плавность линий. Любопытно, но создатели вдохновлялись космосом, а именно неким ореолом вокруг земли, который возникает на закате. Салон – под стать внешности - здесь много воздуха (спасибо панорамным стеклам) и минимализм в геометрии панелей. Важно заметить, что внутренне пространство будет иметь широкие возможности по трансформации. Более того в Hyundai заявляют, что Staria будет доступна и в разных вариантах компоновки.

Что касается техники, то машина будет полностью унифицирована с минивэном Kia Carnival. Это значит, что нас ожидают и двухлитровый турбо-дизель и 3.5-литровый бензиновый V6. Правда официальное «раскрытие» моторной гаммы произойдет ближе к премьере, которая состоится до конца этого года.