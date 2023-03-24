Hyundai и Kia отзывают свои автомобили из-за угрозы возгорания

Компании Hyundai и Kia отправляют в ремонт более полумиллиона пожароопасных машин. Отзывная компания носит глобальный характер и пройдет по всему миру

Если говорить о конкретных моделях, то сервис придется посетить владельцам Hyundai Santa Fe 2019-2023 годов выпуска, Hyundai Santa Fe Hybrid 2021-2023 годов, гибридных Hyundai Santa Fe 2022-2023 годов, пикапов Hyundai Santa Cruz 2022 года, а также минивэнов Kia Carnival 2022-2023 годов.

Что до причины возгорания, то, к радости пользователей, речь идет не о моторе. Слабым звеном в этот раз оказалось тягово-сцепное устройство, а точнее – его проводка. Оказалось, что она совершенно не изолирована от воды, а значит высок риск короткого замыкания.