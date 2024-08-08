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8 авг 2024

Hyundai Ioniq 6 2026 модельного года получит новый дизайн

Hyundai Ioniq 6 2026 модельного года получит новый дизайн
Автор фото: caranddriver

В интернете появились первые изображения обновленного электрического седана Hyundai Ioniq 6 2026 модельного года. Судя по обильному камуфляжу, дизайн автомобиля был значительно доработан

На изображениях можно заметить, что следующий Ioniq 6 сохранил форму кузова фастбек с двойным спойлером на дверце багажника. Спереди изменится оптика и также можно разглядеть, что воздухозаборник на бампере станет пошире. Похожие изменения коснутся и задней части модели.

Hyundai Ioniq 6 дебютировал на рынке чуть больше года назад, поэтому в обновленной версии вряд ли поменяется техника. Актуальный Ioniq 6 оснащается одним или двумя электромоторами. В первом случае мощность составляет 151 л.с. или 229 л.с., а во втором - 325 л.с. Привод - задний и полный соответственно. Запас хода составит от 429 до 614 км в зависимости от комплектации. 

При написании новости использовалась информация:
caranddriver.com

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