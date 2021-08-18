Hyundai Motor Group запускает проект помощи маломобильным гражданам

Hyundai Motor Group сообщает о запуске проекта EnableLA в калифорнийском Лос-Анджелесе – нового сервиса мобильности, призванного помочь людям с ограниченными возможностями передвижения.

Компании Hyundai Motor и Kia Corporation предоставят для работы сервиса кроссоверы Hyundai Palisade и Kia Telluride, которые были усовершенствованы для обеспечения безбарьерного доступа людей на инвалидных колясках в соответствии с законом о защите граждан США с инвалидностью (ADA). Для улучшенных санитарных условий автомобили с доступом инвалидов-колясочников оборудованы специальными антибактериальными лампами, не выделяющими ультрафиолет. К управлению допускаются водители, обученные навыкам оказания помощи маломобильным пассажирам.

«Пандемия усложнила возможности передвижения пожилых людей, инвалидов и, в особенности, пассажиров на инвалидных колясках, – отметил Чхи Янг Чхо (Youngcho Chi), президент и директор по инновациям Hyundai Motor Group. – В рамках нашей концепции антропоцентричной мобильности мы стремимся сделать наши сервисы более доступными и инклюзивными, что позволит обеспечить универсальный доступ и добиться свободы передвижения для всех и каждого».