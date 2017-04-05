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5 апр 2017

Hyundai может начать производство двигателей в России

Hyundai может начать производство двигателей в России
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai планирует создать в России производство двигателей. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов. Ведомство выступает в качестве консультанта корейской компании

«У Hyundai сейчас в России нет производства двигателей, они рассматривают варианты запуска их производства. У них есть две возможности: первая - построить полностью с нуля завод двигателей, вторая - разместить необходимый объем на заводе по производству двигателей, например в Калуге (VW), либо в Татарстане, в Алабуге (Ford), либо на АвтоВАЗ», - пояснил журналистам Морозов.

По его словам во втором варианте сокращается объем первоначальных инвестиций, так как Hyundai не потребуется возводить корпуса, здания, закупать и монтировать оборудование.

В настоящее время производство двигателей имеют концерн Volkswagen (собираются 1,6-литровые силовые агрегаты) и Ford (так же производит 1,6 –литровые бензиновые двигатели).

Hyundai производит на российском рынке седаны Hyundai Solaris, кроссоверы Hyundai Creta, седаны и хэтчбеки Kia Rio. Они оснащаются 1,4-, 1,6 и 2-литровыми бензиновыми двигателями.

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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