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22 сен 2017

Hyundai может поучаствовать в покупке активов FCA

Hyundai может поучаствовать в покупке активов FCA

Деловые СМИ пишут о том, что корейский Hyundai-Kia проявил интерес к возможной продаже активов концерна Fiat Chrysler Automotives. В обеих компаниях отрицают факт переговоров.

Однако, покупка активов или создание альянса по образу Renault-Nissan позволила бы вновь созданной компании стать автопроизводителем номер один в мире и сразу обойти Toyota, Volkswagen и General Motors.

Ранее китайский Great Wall проявил интерес к приобретению Jeep, так как желает стать производителем внедорожников и кроссоверов номер один в мире. Но североамериканское отделение FCA прибыль, потому купить отдельную компанию у китайцев вряд ли получится.

Hyundai-Kia на сегодня имеет высокую финансовую ликвидность и вполне может позволить себе если не полностью приобрести все активы Fiat Chrysler Automobiles (FCA), то по крайней мере создать с итало-американским концерном альянс на выгодных для себя условиях.

Впрочем, в Hyundai пока опровергают все слухи о своем интересе, а глава концерна FCA Серджио Маркионне говорит, что никаких конкретных предложений ни от кого не получал.
 

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При написании новости использовалась информация:
Automotive News

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